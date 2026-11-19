jpnn.com, WONOSOBO - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas resmi meluncurkan GI Tourism Indonesia atau Wisata Indikasi Geografis di Bukit Telaga Menjer, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (18/11).

Program ini mengintegrasikan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI), khususnya indikasi geografis, dengan sektor pariwisata untuk meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat produsen.

“Keberhasilan indikasi geografis tidak cukup diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Saya rasa di dunia kitalah yang paling banyak indikasi geografisnya,” ujar Supratman.

Menurut Supratman, sudah saatnya pemerintah mendorong pergeseran pendekatan pelindungan indikasi geografis, dari pendaftaran menuju pemanfaatan, dari pelindungan menuju penguatan nilai ekonomi.

Melalui GI Tourism, produk khas daerah tidak hanya dipasarkan sebagai barang, tetapi juga dihadirkan sebagai pengalaman wisata yang menghubungkan pengunjung dengan cerita, budaya, proses produksi, dan masyarakat di wilayah asalnya.

“Kami ingin menghubungkan pelindungan hukum dengan pengembangan nilai ekonomi,” ujar doa.

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Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati menyampaikan tren pariwisata saat ini semakin mengarah pada pencarian pengalaman autentik.

Wisatawan tidak lagi hanya mencari hiburan, tetapi juga ingin mengenal keunikan dan cerita di balik destinasi yang dikunjungi.