Menteri Imipas Agus Andrianto Bilang Begini soal Pembebasan Bersyarat Koruptor e-KTP Setya Novanto

jpnn.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini adalah Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto menanggapi pembebasan bersyarat koruptor e-KTP eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

Menurut Agus, pembebasan Setnov sudah sesuai aturan yang berlaku karena dia telah melalui proses asesmen.

“Dan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan PK (peninjauan kembali) itu sudah melampaui waktunya,” ucap Agus di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/8).

“Harusnya tanggal 25 yang lalu (bebas),” lanjutnya.

Agus menuturkan bahwa setelah bebas, Setya Novanto tak lagi diwajibkan untuk melaporkan diri.

“Enggak ada, karena, kan, denda subsidier sudah dibayar,” kata dia.

Koruptor e-KTP Setya Novanto keluar dari penjara setelah bebas bersyarat dari Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung.