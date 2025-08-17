menu
Menteri Imipas Agus Andrianto Bilang Begini soal Pembebasan Bersyarat Koruptor e-KTP Setya Novanto
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Adtianto (Azmi Samsul Maarif)

jpnn.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini adalah Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto menanggapi pembebasan bersyarat koruptor e-KTP eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

Menurut Agus, pembebasan Setnov sudah sesuai aturan yang berlaku karena dia telah melalui proses asesmen.

Menteri Imipas Agus Andrianto Bilang Begini soal Pembebasan Bersyarat Koruptor e-KTP Setya NovantoTerpidana Korupsi e-KTP Setya Novanto setelah menerima pembebasan bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Sabtu (16/8/2025). Foto: Ditjenpas Jabar

“Dan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan PK (peninjauan kembali) itu sudah melampaui waktunya,” ucap Agus di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/8).

“Harusnya tanggal 25 yang lalu (bebas),” lanjutnya.

Agus menuturkan bahwa setelah bebas, Setya Novanto tak lagi diwajibkan untuk melaporkan diri.

“Enggak ada, karena, kan, denda subsidier sudah dibayar,” kata dia.

Koruptor e-KTP Setya Novanto keluar dari penjara setelah bebas bersyarat dari Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung. 

Menteri Imipas Agus Andrianto beri penjelasan begini soal pembebasan bersyarat koruptor e-KTP yang juga eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

