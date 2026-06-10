Menteri Imipas Beri Lampu Hijau Lapas dan Rutan Bangun Koperasi Mandiri

jpnn.com, SUKABUMI - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membuka kesempatan luas bagi seluruh Lapas dan Rutan untuk mengembangkan koperasi mandiri.

Langkah strategis ini diambil guna mendongkrak kesejahteraan petugas, warga binaan, sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

"Saya juga minta para kalapas, karutan untuk menggandeng pengusaha lokal yang keuntungannya juga nanti dibagi dengan investor, kemudian kooperasi, termasuk kepada petugas yang ditugaskan untuk menjaga," kata Agus saat menghadiri kegiatan bakti sosial bedah rumah, tempat ibadah dan optimalisasi sarana asimilasi dan edukasi Lapas Kelas II A Warungkiara, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu.

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Jenderal purnawirawan Polri itu menjelaskan, di awal kepemimpinanya telah mencanangkan transformasi di bidang pemasyarakatan, dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

Ada tiga hal yang ditanyakannya kepada pegawai kala itu, yakni bagaimana mensejahterakan pegawai, bagaimana bisa memberikan latihan kepada warga binaan dengan harapan mendapat premi dari pelatihan kerja yang dibangun oleh lapas/rutan, dan bagaimana dari kedua kegiatan tadi bisa dilaksanakan bakti sosial dalam bentuk Jumat barokah, termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial.

Dia menyebut, sebelum dirinya ditugaskan ke Imipas, bahan makanan (bama) di pemasyarakatan diatur oleh pusat, sehingga pengusaha dari Jakarta bisa mengelola bama pemasyarakatan yang ada di Jawa Timur, atau Sumatera.

"Sejak 2026 saya sudah minta Dirjen Pemasyarakatan melaporkan apakah semua (bama lapas/rutan) sudah dikelola pengusaha lokal," ujarnya.

Dia meminta pengelolaan bama pemasyarakatan oleh lokal dapat dipertahankan agar kewenangan tersebut jangan sampai ditarik kembali ke pusat