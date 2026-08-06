Menteri Investasi Dinilai Hadirkan Harapan Baru Bagi Jemaah Haji Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih, Y. Pasomba mengapresiasi langkah strategis Menteri Investasi Rosan Roeslani dalam mendorong terwujudnya kawasan Indonesia di Tanah Suci.

Program tersebut berpotensi menghadirkan kawasan yang lebih nyaman, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia yang menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Kami menilai program ini akan sangat membantu calon jemaah haji Indonesia di masa mendatang. Kerja keras Bapak Menteri Investasi Rosan Roeslani menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang semakin baik. Brigade Rakyat Garuda Merah Putih mendukung penuh upaya tersebut karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas," ujarnya.

Y. Pasomba juga mengatakan berdasarkan berbagai masukan dan percakapan dengan sejumlah masyarakat, banyak yang menyambut baik rencana tersebut dan berharap program itu dapat segera terwujud.

“Dari berbagai diskusi dan aspirasi yang kami terima dari masyarakat, termasuk warga yang berencana menunaikan ibadah haji, banyak yang merasa gembira dan harapan besar terhadap proyek ini. Mereka berharap kawasan Indonesia di Tanah Suci dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah Indonesia," katanya.

Sementara itu, Bendahara Umum Brigade Rakyat Garuda Merah Putih, Adrianus Eko Saputro menilai kerja keras Menteri Investasi Rosan Roeslani patut diapresiasi.

“Kami melihat Bapak Rosan Roeslani bekerja dengan visi jangka panjang. Apabila proyek ini terealisasi sesuai rencana, manfaatnya diyakini akan dirasakan oleh jutaan jemaah Indonesia selama bertahun-tahun. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi bangsa," ucapnya.

Brigade Rakyat Garuda Merah Putih berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat agar berbagai program strategis nasional dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.(chi/jpnn)