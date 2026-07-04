Menteri Jumhur Ajak Semua Elemen Bersatu Memuliakan Bumi Lewat Gerakan Brebes ASRI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu dalam gerakan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurutnya, kepedulian terhadap bumi merupakan satu-satunya tekad yang mampu menyatukan berbagai latar belakang, mulai dari usia, etnis, agama, profesi, hingga kelompok sosial.

Hal itu disampaikan Jumhur seusai menghadiri Gerakan Brebes ASRI berupa penanaman mangrove di pesisir Brebes, Jumat (3/7).

"Tidak ada satu tekad yang bisa menyatukan berbagai kekuatan selain tekad untuk memuliakan bumi. Lintas usia, lintas budaya, lintas agama, lintas sektoral, semua bisa bahu-membahu dalam satu tujuan, yaitu menjaga bumi," ujarnya.

Jumhur mengatakan, krisis iklim yang kini dihadapi dunia menjadi tantangan bersama. Peningkatan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global harus direspons melalui aksi nyata.

"Salah satunya dengan memperluas penanaman mangrove sebagai penyerap karbon alami," ucapnya.

Ia mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total 3,4 juta hektare hutan mangrove Indonesia mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, hampir 800 ribu hektare membutuhkan upaya pemulihan.

"Penanaman mangrove di Pantai Brebes merupakan bagian dari gerakan memulihkan sekitar 800 ribu hektare mangrove yang rusak. Saya mengajak semua pihak bergotong royong menanam mangrove maupun pohon lainnya untuk menghijaukan bumi," katanya.