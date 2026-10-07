Menteri Jumhur Bawa Pesan Indonesia di Pre-COP31, Soroti Implementasi Aksi Iklim

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menyampaikan komitmen Indonesia memperkuat aksi iklim global menjelang COP31 di Antalya, Turki.

Menurut Menteri Jumhur tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi dalam mengatasi perubahan iklim, melainkan memastikan berbagai komitmen tersebut benar-benar diwujudkan menjadi aksi konkret.

“Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret,” ujar Menteri Jumhur dalam Leader’s Plenary pada Pre-COP Leader’s Event di Fiji, Rabu (7/10).

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Dia mengatakan Persetujuan Paris tetap menjadi pedoman utama dalam upaya global menahan kenaikan suhu bumi.

Namun, ruang untuk menjaga kenaikan suhu global pada batas 1,5 derajat Celsius dinilai semakin menyempit.

Oleh karena itu, negara-negara perlu menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil nyata dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan serta tanggung jawab bersama yang dibedakan berdasarkan kemampuan masing-masing negara.

Indonesia, lanjut Jumhur, telah menyampaikan Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai bagian dari arah menuju net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah juga mendorong aksi iklim berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ketahanan masyarakat.