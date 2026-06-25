Menteri Jumhur dan Co-Chair IAPB Bertemu, Bahas Pengembangan Biodiversity Credit

jpnn.com - LONDON - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB), Dame Amelia Fawcett, di sela Agenda London Climate Week, Inggris, Rabu (24/6). Jumhur dan Dame bertukar pendapat tentang peluang dan strategi pengembangan biodiversity credits.

"Indonesia menjajaki untuk menjadi tuan rumah COP 18 CBD Tahun 2028 dengan dukungan stakeholders nasional dan mitra internasional," kata Menteri Jumhur didampingi Deputi PPKL Rasio Ridho Sani dan Staf Ahli Menteri Kehati dan Sosial Budaya Noer Adi Wardojo, Kamis (25/6).

Adapun Dame mengatakan bahwa Indonesia Indonesia berpotensi besar memanfaatkan pendanaan dari skema biodiversity credit. Sebab, ujar dia, Indonesia merupakan megabiodiversity country.

Dia pun mengapresiasi langkah cepat dan strategis Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk Taskforce Pengembangan Biodiversity Credits untuk percepatan penerapan biodiversity credit di Indonesia, yakni dengan melakukan kajian komprehensif untuk penyiapan kebijakan, skema dan potensi pilot percontohan biodiversity credits, serta melakukan konsultasi stakeholders secara intensif.

Dia mengatakan, inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global memberi pesan penting terhadap kolaborasi antarnegara dan para pihak untuk peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive.

Kedua belah pihak bersepakat meningkatkan kerja sama, dengan IAPB menjadi Knowledge Partner bagi KLH. Selain itu, kedua pihak juga memajukan dialog dan kolaborasi di berbagai forum internasional, termasuk COP 17 Konvensi Keanekaragaman Hayati di Yerevan, Armenia yang akan digelar Oktober 2026. (esy/jpnn)