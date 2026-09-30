Menteri Jumhur Dorong Tobat Ekologis Nasional, Gandeng Wanadri Restorasi Alam Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menyebut Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri sebagai mitra strategis dalam upaya pemulihan lingkungan di Indonesia.

Menurut Menteri Jumhur, Wanadri memiliki rekam jejak panjang dalam mendekatkan manusia dengan alam sekaligus membangun karakter bangsa melalui kecintaan terhadap lingkungan.

“Wanadri mengajak kita semua untuk memahami, mengakui, mencintai, dan akhirnya menjadi patriot untuk menjaga bangsa ini melalui alam,” ujar Jumhur dalam acara Wanadri di Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (29/9).

Ia mengatakan Indonesia memiliki kekayaan alam dan lingkungan hidup yang menjadi salah satu keunggulan bangsa. Karena itu, menjaga dan memulihkan alam menjadi tanggung jawab bersama.

Jumhur menilai, nilai-nilai yang selama ini dibangun Wanadri sejalan dengan misi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Wanadri ini LH banget, lingkungan hidup banget. Saya berbahagia bisa berkumpul bersama Wanadri di sini,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, KLH dan Wanadri juga membahas peluang kerja sama untuk memanfaatkan sumber daya serta jejaring kedua pihak dalam upaya pemulihan lingkungan.

Menteri Jumhur menyebut sejumlah kegiatan strategis yang akan dilakukan bersama Wanadri, antara lain penanaman mangrove, revegetasi hutan, susur sungai, pemulihan terumbu karang, serta berbagai kegiatan restorasi lingkungan lainnya.