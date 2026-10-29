Menteri Jumhur Gaungkan Gerakan Tobat Ekologis di Depan Pastor & Masyarakat Adat Danau Toba

jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat menyerukan pentingnya gerakan Tobat Ekologis sebagai jalan utama untuk menyelamatkan bumi, yang berjalan seirama dengan perlindungan hak-hak agraria masyarakat.

Dalam paparannya, Jumhur merujuk pada ensiklik kedua Paus Fransiskus, Laudato Si’, yang dikeluarkan pada tahun 2015. Ensiklik tersebut telah lebih dulu menggugah kesadaran global mengenai pentingnya pertobatan ekologis.

Berpijak dari gagasan tersebut, Menteri Jumhur menegaskan sudah saatnya gerakan moral ini dijalankan secara nyata di Indonesia. Kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi hari ini merupakan akumulasi dari kesalahan berbagai pihak, mulai dari individu, kelompok, organisasi, korporasi, hingga negara itu sendiri.

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"Intinya, individu, kelompok, organisasi, apalagi korporasi, termasuk negara, pernah berbuat salah kepada bumi ini, berbuat salah kepada lingkungan. Dan karena itu, kita perlu bertobat secara bersama-sama," kata Menteri Jumhur saat berbicara di acara pertemuan dengan Pastor dalam rangkaian Gerakan Tobat Ekologis bersama Yayasan Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordi Kapusin Provinsi Medan dan masyarakat di Kawasan Danau Toba, Rabu (28/10/2026).

Acara dihadiri Pastor Guido Situmorang, Pastor Walden Sitanggang (Pengurus Yayasan Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan sekaligus Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara), dan Sorbatua Siallagan (Ketua Komunitas Masyarakat Keturunan Ompu Umbak Siallagan, Dolok Parmonangan).

Menteri Jumhur juga melakukan penyerahan bibit secara simbolis kepada Pastor Walden Sitanggang yang dilanjutkan dengan penanaman pohon sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Gerakan Tobat Ekologis Nasional.

Menurut Jumhur, bentuk pertobatan ekologis harus disesuaikan dengan kapasitas dan peran masing-masing elemen di masyarakat, bersifat mengikat, hingga menggunakan instrumen penegakan hukum.

Misalnya untuk pertobatan individu, Menteri Jumhur mencontohkan bahwa pertobatan tingkat individu dapat dimulai dari hal-hal sederhana namun berdampak besar. Setiap orang diminta untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan, menghentikan kebiasaan membuang sampah plastik ke sungai, hingga bijak dalam penggunaan energi di ruangan.