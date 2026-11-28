jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengapresiasi semangat generasi muda, Gen Z yang berkumpul dalam deklarasi Kemah Pemuda di Bengkulu.

Di tengah ancaman krisis iklim yang makin nyata, Menteri Jumhur mengajak anak muda, khususnya Generasi Z yang akan memikul dampak paling panjang untuk berdiri di garis depan penyelamatan lingkungan sekaligus mengubah cara pandang ekonomi terhadap alam.

Dalam kesempatan itu, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan di bawah bimbingan Bursah Zarnubi membacakan deklarasi: "Kami tegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak boleh berhenti pada kata-kata, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan, keteladanan, dan komitmen berkelanjutan. Kami tidak ingin hanya menjadi penonton atas kerusakan alam, tetapi ingin menjadi bagian dari solusi dan perubahan. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan tentang kehidupan generasi yang akan datang. Dengan ini, kami menyatakan siap bersinergi, bergerak, dan berkontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dari pemuda, untuk masyarakat. Dari daerah, untuk Indonesia. Bersama menjaga bumi, demi masa depan yang lestari. SALAM LESTARI!"

Baca Juga: Polisi Ungkap Omzet Tambang Emas Ilegal Pongkor yang Mengubur Puluhan Penambang

Menteri Jumhur mengapresiasi ikrar yang dibacakan para pemuda-pemudi Bengkulu karena dinilai memiliki kualitas gagasan yang matang dan selaras dengan tantangan zaman. Dia menilai pilihan kata dalam deklarasi tersebut mencerminkan kegelisahan sekaligus harapan besar generasi muda terhadap masa depan bangsa.

"Teks ikrarnya itu kelasnya internasional. Pilihan kata-katanya benar-benar tepat sekali dengan keadaan sekarang dan keinginan atau harapan di masa depan," kata Menteri Jumhur saat membacakan sambutannya di Acara Deklarasi Kemah Pemuda di Bengkulu, Sabtu (28/11/2026).

Jumhur menjelaskan perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana atau ancaman di masa depan, melainkan realitas yang sedang berlangsung. Kenaikan suhu udara, naiknya permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga pola musim yang kian sulit diprediksi disebutnya sebagai sinyal keras dari bumi.

Dia pun menyoroti bahwa di Indonesia lebih dari 90 persen bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dipicu oleh kelakuan manusia.

Bencana itu terjadi lantaran hutan yang gundul akibat penebangan sembarangan serta sungai yang mendangkal membuat tanah kehilangan daya serap saat hujan deras turun. "Ini bukan akan terjadi, sedang terjadi. Kita tidak bisa lagi mengabaikan pembangunan yang tidak berorientasi pada lingkungan," kata Jumhur.