Menteri Jumhur Pastikan Negara Menjaga Masyarakat Adat Pelestari Lingkungan

jpnn.com, GARUT - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat memastikan pemerintah/negara menjaga masyarakat adat pelestari lingkungan.

"Masyarakat adat sering menjadi korban dari kerusakan lingkungan yang dilakukan bukan oleh orang-orang lokal, tetapi oleh para pendatang dan sebagainya," kata Menteri Jumhur seusai acara Lawung Lingkung atau Temu Komunitas Adat di Pendopo Kabupaten Garut, Rabu (30/10).

Dalam kegiatan ini Menteri Jumhur dianugerahi gelar kehormatan Sinatria Jaga Riksa Nusantara. Selain itu, Menteri Jumhur juga memberikan bibit kopi untuk ditanam warga setempat.

Adapun penghargaan kepada Menteri Jumhur disepakati oleh puluhan perwakilan komunitas adat Pasundan. Mulai dari Urug, Ciptagelar, Ciptamulya, Sirna Resmi, Kampung Mahmud, Cirendeu, Cikondang, Kampung Pulo, Kampung Naga, hingga Akur Cigugur dan Dayak Segandu.

Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas langkah nyata Jumhur dalam menjaga kedaulatan hutan negara dan kelestarian lingkungan.

Jumhur mengatakan dalam pertemuan komunitas adat atau Lawung Lingkung di Garut ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan saat ini sudah banyak regulasi yang ingin memastikan memelihara mereka-mereka yang sudah berada di tapak atau di tanah itu, warga asli daerah itu.

Terakhir adalah UU tentang pengaturan reformasi agraria, itu adalah UU yang ingin memastikan bahwa masyarakat yang sudah hidup di situ dengan lingkungan yang baik, itu tetap harus yang diutamakan.

"Jadi, sekarang tidak bisa lagi ujug-ujug, ada selembar kertas dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) atau dari mana pun tiba-tiba dia menguasai satu wilayah dan mengusir masyarakat lokal. Kini dengan UU yang baru insyaallah tidak bisa lagi terjadi dan akan dikawal UU," kata Menteri Jumhur.