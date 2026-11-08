Menteri Kehutanan Jenguk 5 Kru Heli Mi-17 yang Selamat di Banjarmasin

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjenguk lima kru Helikopter Mi-17V5 yang selamat dari insiden saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah.

Kelima kru tersebut saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit TNI AD Tk. III Dr. R. Soeharsono, Banjarmasin.

Kelima kru yang selamat, yakni Kapten Korps Penerbangan Febri, Kapten Korps Penerbangan Sugand, Letnan Dua Korps Penerbangan Fercis, Prajurit Satu Gilang, dan Sersan Kepala Kadiya.

Menhut Raja Juli didampingi Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Tk. III Dr. R. Soeharsono Banjarmasin Letkol Ckm (K) dr. Leidina Rachmadian, Kepala Staf Korem (Kasrem) 101/Antasari Banjarmasin Kolonel Inf. Roy Fakhrul Rozi, Komandan Kodim (Dandim) 1007/Banjarmasin Kolonel Czi Slamet Riyadi dan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin.

Menhut juga menerima penjelasan terkait kondisi hasil pemeriksaan korban.

Dalam kunjungannya, Raja Juli mendatangi satu per satu ruang perawatan kelima kru. Menhut menanyakan kondisi masing-masing kru sekaligus menyampaikan terima kasih atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas penanganan karhutla.

“Saya bertemu dengan lima kru di sini,” ujar Raja Juli di Rumah Sakit TNI AD Tk. III Dr. R. Soeharsono, Banjarmasin, Jumat (6/11/2026).

Menhut Raja Antoni mengatakan sebagian kru selanjutnya akan dipindahkan ke rumah sakit di Jakarta dan Semarang untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Ia juga mendoakan agar korban dapat segera pulih.