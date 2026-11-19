jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan tidak akan menerbitkan persetujuan lingkungan bagi aktivitas pertambangan di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.

Sikap tegas tersebut menyusul langkah resmi KLH/BPLH menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

Jumhur menyebutkan permintaan itu sudah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi.

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," ujar dia.

Jumhur dalam peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, pada hari ini, menyebut tujuannya adalah melindungi habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus) sejak tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut.

Perairan TNUK perlu dikeluarkan dari WUP supaya tidak ada kegiatan lanjutan seperti survei, yang dapat mengusik ketenangan badak jawa, satwa bercula satu yang menjadi kebanggaan Indonesia.

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TNUK adalah habitat alami terakhir spesies yang berstatus kritis terancam punah, dengan populasi liar kurang dari 50 sampai 80 individu yang hanya bertahan di satu kawasan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan kebutuhan habitat badak jawa sangat spesifik. Karena itu, perlindungannya harus menjaga keutuhan habitat sekaligus keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya.