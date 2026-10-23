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Menteri LH Gaungkan Tobat Ekologis, Perusahaan Diminta Pulihkan Lingkungan

Menteri LH Gaungkan Tobat Ekologis, Perusahaan Diminta Pulihkan Lingkungan
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Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pihaknya akan mendorong gerakan tobat ekologis untuk memulihkan lingkungan yang rusak di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (23/10). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong gerakan tobat ekologis untuk memulihkan lingkungan yang rusak. 

Jumhur mengatakan tobat ekologis bukan sekadar mengakui kesalahan, tetapi juga berhenti mengulangi pelanggaran dan melakukan pemulihan lingkungan.

Hal itu disampaikannya saat membahas pentingnya kolaborasi pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

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“Intinya mengakui, tidak mengulangi, dan merestorasi, memperbaiki,” kata Jumhur di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Menurut dia, setiap pihak memiliki tanggung jawab berbeda dalam menjalankan tobat ekologis. Pemerintah, misalnya, harus memperbaiki regulasi dan memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.

Sementara itu, masyarakat dapat memulainya melalui kebiasaan sederhana, seperti menghemat energi dan tidak membuang sampah sembarangan.

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Jumhur juga menyoroti perusahaan yang memperoleh keuntungan besar dari kegiatan usahanya, tetapi enggan memulihkan lingkungan setelah terjadi kerusakan.

Pemerintah, kata dia, akan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar menjalankan kewajiban pemulihan.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong gerakan tobat ekologis untuk memulihkan lingkungan yang rusak.

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