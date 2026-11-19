jpnn.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat meminta pemerintah mengeluarkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Jumhur menegaskan kawasan tersebut harus dilindungi demi menjaga kelestarian ekosistem dan keberlangsungan hidup badak jawa atau badak bercula satu yang terancam punah.

Hal itu disampaikan Jumhur saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11).

Menurut Jumhur, penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar TNUK perlu ditinjau kembali secara serius dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Dia mengingatkan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang kini berstatus kritis atau Critically Endangered.

Populasi satwa langka tersebut diperkirakan kurang dari 50 individu dan hanya bertahan di satu kawasan.

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"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," tegas Jumhur.

Jumhur menjelaskan aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan berbagai gangguan terhadap ekosistem, mulai dari kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, hingga perubahan kualitas perairan.