Menteri LH Jumhur Tanam Pohon di Dusun Bambu, Dorong Ekowisata Penggerak Ekonomi

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mendorong pengembangan ekowisata sebagai sektor ekonomi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Jumhur, pemerintah serius mengembangkan konsep eco tourism atau pariwisata ekologi karena kegiatan tersebut dapat menciptakan manfaat ekonomi sekaligus memuliakan lingkungan.

"Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memastikan keterlibatan dunia usaha yang memanfaatkan keanekaragaman hayati dan kelebihan lingkungan Indonesia dapat dikolaborasikan dengan baik," ujar Menteri LH Jumhur Hidayat saat penanaman pohon di kawasan Ekowisata Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (29/9).

Baca Juga: Sinergi Kapolda dan Pangdam Menanam Pohon Bersama Pelajar SD di Riau

Dia mengatakan pemerintah juga tengah mendorong berbagai skema pendukung, termasuk biodiversity credit. Kehadiran dirinya di Bandung, kata dia, salah satunya untuk menyosialisasikan konsep tersebut.

Menteri LH Jumhur menilai Dusun Bambu dapat menjadi contoh pengembangan ekowisata yang menggabungkan aktivitas ekonomi dengan upaya pemulihan lingkungan.

"Apa yang dilakukan di sini bisa menjadi contoh baik bagi daerah mana pun, terutama di Jawa Barat, agar orang tertarik untuk ikut dalam kegiatan atau mendatangi lokasi eco tourism," katanya.

Ia menjelaskan keberlangsungan ekowisata sangat bergantung pada adanya ekonomi sirkular. Aktivitas wisata, usaha masyarakat, dan pelestarian lingkungan harus berjalan beriringan agar dapat bertahan dalam jangka panjang.

"Apa pun kegiatan di sini bisa hidup kalau ada sirkular ekonomi atau ada ekonomi yang berputar. Kalau tidak ada sirkular ekonomi biasanya tidak akan abadi," ucapnya.