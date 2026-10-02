Menteri LH Soroti Ekowisata yang Digagas EIGER Nature

jpnn.com, BOGOR - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengunjungi Dusun Bambu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (29/9).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Jumhur menegaskan pemerintah serius mendorong ecotourism atau ekowisata, sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus bisa memuliakan lingkungan.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, dengan tetap memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Dusun Bambu dapat menjadi contoh bagaimana pemanfaatan kawasan dapat berjalan seiring dengan pemulihan lingkungan. Kawasan yang dahulu gersang dan berpotensi mengalami erosi tersebut kini menjadi kawasan yang rimbun setelah dilakukan penanaman pohon. Ini adalah contoh usaha, membangun kegiatan ekonomi sirkular, sambil memuliakan lingkungan,” ujar Jumhur.

Bagi EIGER Nature, pandangan tersebut memiliki relevansi dengan perjalanan yang tengah dibangun di Megamendung, Bogor.

Dusun Bambu dan EIGER Nature merupakan dua inisiatif yang lahir dari gagasan Ronny Lukito untuk menghadirkan ruang yang mendekatkan manusia dengan alam, sekaligus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

“Sebagai brand yang lahir di Jawa Barat, kami ingin memberikan sumbangsih melalui ekowisata, yaitu inisiatif berbasis alam yang mengintegrasikan upaya restorasi dan konservasi, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Setelah Dusun Bambu, inisiatif berikutnya adalah EIGER Nature di Megamendung, Bogor,” kata Ronny Lukito, Chairman EIGER Nature.

Ronny berharap kehadiran EIGER Nature dapat turut membangun kedekatan generasi muda dengan alam, sekaligus mendorong mereka untuk belajar dan menemukan makna melalui pengalaman di dalamnya.