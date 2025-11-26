Menteri Maman Apresiasi Komitmen Pertamina Mendukung Penguatan UMKM di SMEXPO 2025

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi komitmen Pertamina sebagai salah satu BUMN yang konsisten membina dan memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Maman saat membuka Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2025 di Tangerang Selatan, Selasa (25/11).

“Program SMEXPO ini merupakan program Pertamina untuk menunjukkan bahwa produk-produk UMKM yang dibawa Pertamina ini sudah sukses,” ujar Menteri Maman dalam keterangannya, Rabu (26/11).

Maman menegaskan kehadiran SMEXPO membuktikan UMKM binaan BUMN mampu tampil dengan kualitas yang semakin baik dan relevan dengan kebutuhan pasar.

Dia juga berharap SMEXPO dapat terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

“Dari 66 ribu UMKM binaan Pertamina diharapkan bisa semakin bertambah dan memiliki kualitas produk yang bagus dan harus tetap dijaga,” ujarnya.

Maman menilai peran Pertamina sangat strategis dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan kompetensi UMKM melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dalam kesempatan yang sama menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendorong UMKM agar tidak hanya bertahan, tetapi tumbuh dan berdaya saing.