Menteri Maruarar Sebut Program ‘Gentengisasi’ Prabowo Bikin UMKM Bangkit
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan program Gentengisasi bukan sekadar pemenuhan kebutuhan material bangunan.
Menurut dia, program Gentengisasi menjadi momentum kebangkitan ekonomi pelaku UMKM lokal.
"Pemesanan genteng dalam skala besar ini memberikan dampak ekonomi instan bagi ekosistem masyarakat setempat," kata Ara di Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (4/10).
Ara mengatakan rantai ekonomi mulai dari perajin genteng, sopir truk, hingga kenek merasakan langsung manfaat finansial dari program Gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini 500 ribu genteng yang diangkut 125 truk dilepas untuk memenuhi kebutuhan material bangunan perumahan dan bedah rumah. Saya cek sopirnya senang sudah dibayar, keneknya juga sudah, UMKM-nya juga happy," katanya.
Menurut dia, program Gentengisasi ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan material bangunan, tetapi menjadi momentum kebangkitan industri genteng.
Ara menegaskan pemerintah berkomitmen mendorong pelaku UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan kualitas produk sesuai standar nasional.
Peningkatan kapasitas perajin dilakukan melalui edukasi, akses pembiayaan, hingga pendampingan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan program Gentengisasi bukan sekadar pemenuhan kebutuhan material bangunan.
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