Menteri Mukhtarudin: Kampanye Migran Aman Wujud Komitmen Negara Melindungi Pekerja Migran Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan kampanye Migran Aman menjadi bentuk komitmen dan kehadiran negara dalam memastikan pelindungan pekerja migran Indonesia yang menyeluruh dan bermartabat.

Hal itu disampaikan Menteri Mukhtarudin saat memberikan sambutan pada puncak peringatan International Migrant Day yang digelar di Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta pada Kamis (18/12/2025).

“Kampanye Migran Aman kami luncurkan untuk menegaskan bahwa negara hadir dalam setiap tahapan migrasi kerja, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kepulangan pekerja migran Indonesia ke Tanah Air,” kata Menteri Mukhtarudin.

Menteri Mukhtarudin menjelaskan kampanye itu, tak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai migrasi kerja yang aman dan prosedural, namun juga menjadi bagian dari penguatan sistem pelindungan pekerja migran yang terintegrasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian P2MI meluncurkan Aplikasi Migran Aman, sebuah platform digital terintegrasi yang menghubungkan layanan pekerja migran Indonesia dari tahap persiapan, penempatan, hingga kepulangan.

Menurut Menteri Mukhtarudin, aplikasi tersebut dirancang untuk menghadirkan layanan satu pintu yang transparan, cepat, dan akuntabel, sekaligus mencegah praktik penempatan non-prosedural.

“Jadi, nanti dalam aplikasi ini, semua data akan terintegrasi dengan Data Imigrasi, Peduli WNI milik Kemenlu, BPJS Ketenagakerjaan, Kemendagri, dan juga HIMPSI terkait psikologi. Jadi, integrasi data ini kita akan rangkum dalam sebuah aplikasi, yakni Migran Aman,” ujarnya.

Menteri Mukhtarudin menambahkan pelindungan pekerja migran Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai respon atas persoalan, melainkan sebagai komitmen jangka panjang negara dalam membangun sistem migrasi kerja yang aman, tertib dan berkeadilan.