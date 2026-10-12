Menteri Mukhtarudin Luncurkan Telekonseling, Perkuat Pelindungan Kesehatan Mental Pekerja Migran

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meluncurkan layanan telekonseling untuk memperluas akses dukungan kesehatan mental bagi Pekerja Migran Indonesia, khususnya mereka yang menghadapi tekanan psikologis selama bekerja di luar negeri.

Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelindungan Pekerja Migran secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke tanah air.

Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan layanan bertema “Dengar Ceritanya, Kuatkan Langkahnya” tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memastikan pekerja migran tidak hanya memperoleh pelindungan terkait pekerjaan, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan dan mendapatkan dukungan kesehatan mental.

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Peluncuran berlangsung di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin 12 Oktober 2026, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 2026.

“Semoga kehadiran layanan ini menjadi langkah nyata dalam memastikan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia tidak hanya memperoleh pelindungan dalam bekerja, tetapi juga memiliki ruang untuk bercerita, mendapatkan dukungan, dan menjaga kesehatan mentalnya,” ujar Mukhtarudin.

Layanan telekonseling tersebut menyediakan akses konsultasi melalui hotline 08118080141 bagi Pekerja Migran yang membutuhkan dukungan kesehatan mental.

Melalui layanan ini, pekerja migran diharapkan dapat memperoleh bantuan tanpa terkendala jarak geografis dan keberadaan mereka di negara penempatan.

Menteri Mukhtarudin menegaskan kesehatan mental merupakan bagian penting dari kualitas hidup manusia yang perlu mendapatkan perhatian setara dengan kesehatan fisik.