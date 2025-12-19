Menteri Mukhtarudin Melepas 12 Pekerja Migran Terampil ke Korea Aerospace Industries Lewat Skema Visa E-7
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menghadiri acara syukuran dan pelepasan perdana penempatan 12 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Aerospace Industries (KAI), perusahaan dirgantara terkemuka Korea Selatan.
Acara ini digelar di Swiss-Belhotel Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat, 19 Desember 2025.
Penempatan ini dilakukan oleh PT Prima Duta Sejati (PDS) melalui skema visa E-7, yang merupakan visa kerja khusus untuk tenaga ahli terampil.
Ke-12 Pekerja Migran ini akan terlibat dalam perakitan pesawat jet tempur KF-21 Boramae, helikopter, pesawat komersial serta pesawat tanpa awak (drone) di fasilitas KAI.
Acara dihadiri oleh Wakil Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Su Deok, yang menandakan dukungan kuat dari kedua pemerintah.
Kehadiran Menteri Mukhtarudin semakin mempertegas komitmen bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam bidang ketenagakerjaan dan industri pertahanan.
CEO PT Prima Duta Sejati Maxi Mantofa menyatakan penempatan perdana ini menjadi awal yang bersejarah.
“Kami akan menempatkan 12 Pekerja Migran high-skill pada kesempatan pertama ini. Ke depan, kami berharap bisa menempatkan jauh lebih banyak lagi di sektor kedirgantaraan," ujarnya.
Menteri P2MI Mukhtarudin menghadiri syukuran & pelepasan perdana penempatan 12 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Aerospace Industries Lewat Skema Visa E-7.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- IJMI & Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Perkuat Perlindungan Hak Pekerja Indonesia
- Wamen Christina: International Migrant Day Jadi Momentum Perkuat Pelindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia
- Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil dan Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo
- Menteri Mukhtarudin: Kampanye Migran Aman Wujud Komitmen Negara Melindungi Pekerja Migran Indonesia
- Perkuat Kemandirian Finansial Bagi Pekerja Migran Indonesia, Aidha Luncurkan Bersama Berdaya
- Laksanakan Arahan Presiden Prabowo, Begini Gebrakan Menteri Mukhtarudin Saat Peringati Hari Migran Internasional 2025