menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Menteri Mukhtarudin Memotivasi Ratusan Siswa SMK Pasim Sukabumi, Pakai Frasa ‘Go Global!’

Menteri Mukhtarudin Memotivasi Ratusan Siswa SMK Pasim Sukabumi, Pakai Frasa ‘Go Global!’

Menteri Mukhtarudin Memotivasi Ratusan Siswa SMK Pasim Sukabumi, Pakai Frasa ‘Go Global!’
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memberikan ceramah motivasi bertajuk 'SMK Pusat Keunggulan Pasim Go Global” di Aula Kompleks Pendidikan PASIM, Jalan Prana No. 8A, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 20 November 2025. Foto: Humas Kementerian P2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memberikan ceramah motivasi bertajuk 'SMK Pusat Keunggulan Pasim Go Global” di Aula Kompleks Pendidikan PASIM, Jalan Prana No. 8A, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 20 November 2025.

Menteri Mukhtarudin Memotivasi Ratusan Siswa SMK Pasim Sukabumi, Pakai Frasa ‘Go Global!’

Menteri P2MI Mukhtarudin saat memberikan ceramah motivasi bertajuk 'SMK Pusat Keunggulan Pasim Go Global” di Aula Kompleks Pendidikan PASIM, Jalan Prana No. 8A, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis 20 November 2025. Foto: Humas Kementerian P2MI

Baca Juga:

Kegiatan yang dihadiri Ketua Dewan Pembina Yayasan Pasim Sukabumi Rinalwan Buchari, Ketua Yayasan Wati Purnaningrum, Rektor Universitas Pasim Bandung, Sekjen KP2MI

Komjen Pol. Dwiyono serta ratusan siswa SMK, SMP, hingga TK ini berlangsung penuh antusias.

Menteri Mukhtarudin dalam sambutannya memuji Yayasan PASIM Sukabumi yang telah membangun ekosistem pendidikan terpadu dari TK hingga SMK.

Baca Juga:

“Saya sangat mengapresiasi Yayasan PASIM. Dari TK, SD, SMP, sampai SMK ini luar biasa. SMK Pasim ini tidak hanya membekali ilmu, tetapi juga mental dan fisik yang kuat. Itulah yang kita butuhkan untuk program SMK Go Global,” ujar Menteri P2MI Muktarudin.

Menteri Mukhtarudin menyampaikan saat ini terdapat 1,6 juta lulusan SMK di seluruh Indonesia yang belum terserap kerja.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memberikan ceramah motivasi bertajuk 'SMK Pusat Keunggulan Pasim Go Global.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI