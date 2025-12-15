Menteri Mukhtarudin: Negara Berkomitmen Lindungi Pekerja Migran Indonesia Sebagai Komprehensif

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan negara berkomitmen untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia secara komprehensif.

Menteri Mukhtarudin berharap penandatanganan Nota Kesepahaman antar-kementerian dengan para mitra strategis ini sebagai upaya pembinaan serta penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan secara lebih baik dan terarah.

“Saya kira isu pekerja migran memang menjadi perhatian bersama dan MoU ini menunjukkan kepedulian seluruh pemangku kepentingan di Indonesia terhadap nasib mereka,” ujar Menteri Mukhtarudin saat sambutan pada kegiatan penandatangan antara 13 Nota Kesepahaman (MoU) dan lima Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dengan 14 mitra strategis.

Acara penandatangan tersebut berlangsung di Aula Abdurrahman Wahid, Kantor KemenP2MI pada Senin, 15 Desember 2025.

“Ini sebagai wujud komitmen negara untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia,” tegas Menteri Mukhtarudin.

Adapun empat belas mitra strategis yang terlibat itu mencakup berbagai unsur antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Politeknik Negeri Kupang, Universitas Brawijaya, Universitas Tadulako, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).

Selain itu, Universitas Al-Azhar Mataram, Universitas Syiah Kuala Aceh, Institut Teknologi Bandung (ITB), STIKES Budi Luhur Cimahi, LPK Bahana Inspirasi Muda, Majelis Alumni Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), serta Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan.

Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan arahan Presiden Republik Indonesia, yaitu memperkuat pelindungan PMI secara menyeluruh serta meningkatkan kualitas dan keterampilan calon pekerja migran agar lebih kompetitif di pasar kerja global.