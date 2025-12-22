Peringati Hari Pekerja Migran Internasional 2025
Menteri Mukhtarudin: Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pejuang Ekonomi Keluarga
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menghadiri Forum Pekerja Migran Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pekerja Migran Internasional 2025.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Indonesian Diaspora Network (IDN) Global secara daring melalui Zoom Meeting pada Minggu, 21 Desember 2025.
Forum tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting antara lain Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah, Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja serta Presiden IDN Global Nathalia Widjaja.
Turut serta perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di berbagai negara seperti Dubes RI untuk UAE, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Tokyo, KBRI Kairo, KBRI Singapura, KBRI Beijing, KJRI Hong Kong serta KDEI Taipei.
Acara juga melibatkan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di negara penempatan.
Menteri Mukhtarudin mengapresiasi penyelenggaraan forum ini oleh IDN Global, yang merupakan kali pertama dilakukan.
Dia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan ekosistem pekerja migran Indonesia yang terintegrasi, berkualitas, dan makin baik.
“Saya melihat pekerja migran bukan sebagai pahlawan devisa, tapi sebagai pejuang ekonomi keluarga. Makanya dalam setiap Kesempatan, 'diksi' yang selalu saya pakai bahwa Pekerja Migran itu pejuang-pejuang ekonomi keluarga,” ujar Muktarudin.
Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan pekerja migran Indonesia bukan sebagai pahlawan devisa, tetapi sebagai pejuang ekonomi keluarga.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gemilang di SEA Games 2025, Kontingen Indonesia: Atlet Berjuang Maksimal Berkat Motivasi dari Presiden
- Momen Purbaya Komentari Kebijakan Tito Karnavian, Ada Kalimat Ilegal
- Menteri Mukhtarudin Melepas 12 Pekerja Migran Terampil ke Korea Selatan, Bekerja di Perusahaan Dirgantara Terkemuka
- Pemerintah Siapkan Pakaian Reject untuk Korban Banjir Sumatra
- Perpol 10/2025 Bentuk Pelanggaran terhadap Putusan MK, Presiden Harus Perintahkan Kapolri Mencabut
- Prabowo Melantik 6 Duta Besar RI, Berikut Daftarnya