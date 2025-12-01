menu
Menteri Mukhtarudin: Pemerintah Berikan Penanganan Maksimal Kepada Korban Kebakaran di Apartemen Tai Po Hong Kong
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin. Foto: Humas Kementerian P2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan komitmen penuh pemerintah atas tragedi kebakaran apartemen Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, Minggu 30 November dini hari.

“Atas nama pemerintah, saya menyampaikan duka cita mendalam. Tidak ada satu pun pekerja migran Indonesia yang akan kami biarkan sendirian," ujar Menteri Mukhtarudin, Senin 1 Desember 2025.

Mukhtarudin menegaskan bahwa tim KemenP2MI bersama KJRI Hong Kong bekerja 24 jam memastikan semua korban mendapat perlindungan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendampingan maksimal.

Pembaruan data per-pukul 17.00 HKT menunjukkan perkembangan signifikan baik dalam pencarian maupun layanan bantuan.

Data Terverifikasi Korban (30 November 2025, pukul 17.00 HKT)

• Estimasi pekerja migran Indonesia terdampak: 140 orang

• Korban meninggal: 9 orang

• Korban dirawat: 0 orang

Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan komitmen penuh pemerintah atas tragedi kebakaran apartemen Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, Minggu 30 November.

