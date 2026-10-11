Menteri Mukhtarudin Resmikan Migran Center Sekaligus Kelas Pelatihan Program SMK Go Global di UTB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin meresmikan Migrant Center sekaligus kelas pelatihan program SMK Go Global di Universitas Teknologi Bandung (UTB), Jawa Barat, Jumat 9 Oktober 2026.

Kehadiran dua fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyiapan tenaga kerja terampil, meningkatkan daya saing calon pekerja migran Indonesia (CPMI), serta menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Mukhtarudin juga menyapa langsung peserta pelatihan SMK Go Global untuk melihat semangat dan kesiapan mereka mengikuti peningkatan kompetensi.

Mukhtarudin menegaskan, penyiapan pekerja migran tidak cukup hanya berorientasi pada penempatan di luar negeri, tetapi harus dibangun melalui pelatihan, sertifikasi, penguasaan bahasa asing, serta pelindungan yang terintegrasi dari sebelum keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

Peresmian Migrant Center dan kelas pelatihan SMK Go Global itu turut dihadiri Rektor UTB Prof. Dr. Muchammad Naseer, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia (APTISI) Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko.

Selain itu, hadir pula para dekan dan pimpinan unit UTB, mahasiswa, serta pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Pemerintah Kota Bandung.

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Menteri Mukhtarudin didampingi Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dr. Dwiyono dan Direktur Jenderal P3KLN Dwi Setiawan Susanto, Staf Khusus Bidang Kebijakan dan Regulasi Pekerja Migran Indonesia

Bapak Venno Tetelepta, Tenaga Ahli Utama, Egy Massadiah dan Kepala BP3MI Jawa Barat Kombes Pol. Singgih Hermawan.

Dalam sambutannya, Menteri Mukhtarudin menyampaikan apresiasi kepada UTB beserta seluruh civitas akademika atas komitmen membangun sinergi dengan Kementerian P2MI dalam memperkuat ekosistem penyiapan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan terlindungi.