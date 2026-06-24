Menteri Mukhtarudin Resmikan Migrant Center Pertama di Kalimantan, Rektor ULM Sambut Strategi Baru SDM

jpnn.com, BANJARMASIN - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) secara resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Banjarmasin, Selasa 23 Juni 2026.

Sinergi ini menandai langkah nyata dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul asal Kalimantan Selatan yang siap menguasai pasar kerja internasional pada sektor medium-to-high skill.

Acara krusial ini dihadiri langsung oleh Rektor ULM Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti yang hadir mewakili Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait.

Selain ULM, momentum strategis ini juga diperkuat dengan bergabungnya delapan perguruan tinggi lain di wilayah Kalimantan Selatan.

Amanat Presiden: Ekosistem Migrasi Aman dan Berkelas Global

Dalam sambutannya, Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk merombak total tata kelola pekerja migran.

Dia menyebutkan fous utama terletak pada peningkatan kualitas pelindungan secara menyeluruh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja serta mengoptimalkan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terampil dan profesional.