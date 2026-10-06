Menteri Mukhtarudin Sambut Menteri SDM Malaysia di Jakarta, Bahas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyambut Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato Sri Ramanan Ramakrishnan di ALTO Restaurant, Four Seasons Hotel Jakarta Selatan, Senin 5 Oktober 2026, malam.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan komunikasi Indonesia dan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.
"Pemerintah Indonesia terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia untuk memastikan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia berjalan secara aman, prosedural, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Menteri Mukhtarudin.
Malaysia menjadi salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia.
Oleh karena itu, penguatan koordinasi kedua negara dinilai penting untuk memastikan penempatan pekerja berlangsung secara prosedural sekaligus menjamin hak dan pelindungan Pekerja Migran selama bekerja di Malaysia.
Menteri Mukhtarudin menyambut baik kunjungan Ramanan sebagai momentum untuk memperkuat kerja sama bilateral, terutama dalam membangun tata kelola pekerja migran yang lebih tertib, aman, dan memberikan kepastian bagi pekerja.
Kerja sama tersebut mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari proses penempatan, pemenuhan hak pekerja, hingga penanganan persoalan yang dihadapi Pekerja Migran di negara penempatan.
"Kerja sama Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan harus terus diperkuat, terutama untuk memastikan hak dan pelindungan pekerja migran Indonesia dapat terpenuhi selama bekerja di Malaysia,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin menyambut Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato Sri Ramanan Ramakrishnan di ALTO Restaurant, Four Seasons Hotel Jakarta Selatan.
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