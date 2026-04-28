Menteri Mukhtarudin Tegaskan Negara Jamin Pelindungan Menyeluruh Bagi Pekerja Migran di Korea

jpnn.com, DEPOK - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menghadiri sekaligus memberikan sambutan motivasi dalam acara Pelepasan Pemberangkatan dan Pembukaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Program G to G Korea Selatan di BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, Sawangan, Depok, Senin 27 April 2026.

Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya, Direktur Jenderal Penempatan KP2MI Ahnas, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata Dr. Nana Halim, dan Direktur Penempatan Pemerintah Dra. Dyah Rejekiningrum, M.M.

Sebanyak 210 Pekerja Migran Indonesia resmi dilepas untuk berangkat ke Korea Selatan.

Adapun rinciannya terdiri dari 150 pekerja sektor manufaktur dan 60 pekerja sektor perikanan.

Selain pelepasan, terdapat pula 43 Calon Pekerja Migran yang memulai masa Orientasi Pra-Pemberangkatan sebagai langkah awal kesiapan bekerja di luar negeri.

Komitmen Pelindungan Menyeluruh

Dalam arahannya, Menteri Mukhtarudin menegaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pelindungan tersebut, kata Menteri P2MI, dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara tujuan, hingga nantinya kembali ke tanah air.