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Menteri Mukhtarudin Tegaskan Video Bantuan Pemulangan Rp 150 Juta Adalah Hoaks

Menteri Mukhtarudin Tegaskan Video Bantuan Pemulangan Rp 150 Juta Adalah Hoaks
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Menteri P2MI Mukhtarudin. Foto: Humas KP2MI

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan video yang mengatasnamakan dirinya dan menawarkan bantuan pemulangan sebesar Rp 150 juta merupakan hoaks.

Video tersebut menampilkan sosok yang menyerupai Menteri Mukhtarudin, lengkap dengan suara dan gerakan bibir yang dibuat seolah-olah seperti aslinya.

Video itu juga menggunakan format pengantar berita televisi dan mencantumkan identitas Kompas TV untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

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"Saya tegaskan bahwa informasi mengenai bantuan pemulangan sebesar Rp 150 juta yang beredar dalam video tersebut tidak benar. Video itu bukan pernyataan saya,” ujar Menteri Mukhtarudin di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menteri Mukhtarudin mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video maupun informasi yang mengatasnamakan dirinya, terutama apabila menawarkan bantuan dalam jumlah besar dan mengarahkan masyarakat untuk menghubungi nomor atau akun tertentu.

"Teknologi AI sekarang semakin canggih. Wajah, suara, bahkan gerakan bibir seseorang bisa dibuat seolah-olah benar. Karena itu, jangan hanya melihat videonya dan langsung percaya. Pastikan dahulu sumber informasinya,” kata Menteri Mukhtarudin.

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Dia menegaskan Kementerian P2MI tidak pernah mengumumkan atau menjanjikan bantuan pemulangan sebesar Rp 150 juta seperti yang disampaikan dalam video tersebut.

Menteri Mukhtarudin juga meminta masyarakat tidak memberikan uang maupun data pribadi kepada pihak yang mengatasnamakan dirinya atau Kementerian P2MI melalui nomor WhatsApp, akun media sosial, atau kanal pribadi yang tidak resmi.

Menteri P2MI Mukhtarudin menegaskan video yang mengatasnamakan dirinya dan menawarkan bantuan pemulangan sebesar Rp 150 juta merupakan hoaks.

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