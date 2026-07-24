jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima kunjungan kehormatan Menteri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Republik Turki H.E. Mr. Vedat IKHAN di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Turki, khususnya di bidang ketenagakerjaan, pelindungan pekerja migran, serta pengembangan tenaga kerja profesional.

Turut mendampingi Menteri Vedat ISIKHAN dalam kunjungan tersebut, antara lain Director General of Foreign Relations and European Union Mr. Ali AYBEY, Director General of Information Technologies sekaligus Chief of Cabinet Dr. Ihsan ESEN, Director General of International Labour Force Mr. Yunus OZ, Director General of Turkish Employment Agency Mr. Samet GUNES, Deputy Director General of Foreign Relations and European Union Dr. Selim DA?LIO?LU, serta Deputy Chief of Mission sekaligus Counsellor Kedutaan Besar Turki di Jakarta, Mr. Resat Ugur KARACAN.

Dalam audiensi tersebut, Menteri Mukhtarudin menegaskan Kementerian P2MI menjalankan mandat langsung dari Presiden untuk memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh.

Menteri Mukhtarudin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Vedat I?IKHAN beserta delegasi ke Kementerian P2MI.

"Kunjungan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap eksistensi dan peran strategis Kementerian P2MI dalam mengelola penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia," beber Menteri Mukhtarudin.

Mukhtarudin menilai Indonesia dan Turki memiliki visi yang sama dalam membangun tata kelola mobilitas tenaga kerja internasional yang aman, tertib, serta saling menguntungkan bagi kedua negara, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip pekerjaan yang layak dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja.

"Indonesia menyambut baik perhatian Pemerintah Turki terhadap pentingnya penguatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan, mobilitas tenaga kerja profesional internasional, dan perlindungan hak-hak pekerja," ujar Menteri Mukhtarudin.