Menteri Olahraga Filipina Dukung Menpora Erick Cetuskan Deklarasi Bali, Awal Mimpi Besar Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - SouthEast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports (SEAMMYS) 2026, di The Meru, menghasilkan Deklarasi Bali yang akan menjadi kerangka dan panduan pengembangan sektor kepemudaan dan olahraga kawasan Asia Tenggara.

Pertemuan tingkat tinggi yang digelar untuk pertama kalinya itu telah menghadirkan seluruh delegasi dari 11 negara peserta SEAMMYS 2026 telah satu suara menyepakati enam poin kesepakatan yang tercantum dalam Deklarasi Bali.

Para pemimpin di bidang pemuda dan olahraga masing-masing negara di Asia tenggara melihat Deklarasi Bali sebagai langkah besar dan berani untuk membuat kawasan ini mampu meningkatkan perannya di mata dunia.

Sejalan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora Erick Thohir) yang menginisiasi Deklarasi Bali, Menteri Olahraga Filipina, Patrick Gregorio menilai transformasi ekosistem olahraga Asia Tenggara harus dilakukan untuk menjadi mesin ekonomi dan pembangunan yang terstruktur bagi negara masing-masing.

Salah satu caranya adalah menyesuaikan standar pelaksanaan ajang SEA Games dengan standar event olahraga terbesar dunia. Ia pun menyatakan kesiapan Filipina melaksanakan butir-butir kesepakatan Deklarasi Bali.

“Filipina mendukung Deklarasi Bali dan siap bekerja sama dengan mitra-mitra kami di Asia Tenggara untuk meningkatkan posisi kawasan ini di kancah global, dengan memanfaatkan pariwisata olahraga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pertukaran budaya, serta diplomasi olahraga demi terjalinnya hubungan baik dan perdamaian,” ujar Patrick Gregorio.

Gregorio sepakat dengan pernyataan Menpora Erick bahwa bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi, bukan pengeluaran sia-sia tanpa hasil.

Pihaknya mengupayakan transformasi SEA Games berarti investasi untuk menghadirkan ekosistem olahraga yang lebih kuat dengan hasil prestasi dan pertumbuhan ekonomi.