Menteri P2MI dan HIPAKAD Sinergi Latih Skill Calon Pekerja Migran
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menerima audiensi langsung dari Ketua Umum Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Haryara Tambunan beserta jajarannya. Pertemuan ini membahas sinergi strategis dalam meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran Indonesia.
Mukhtarudin menyoroti potensi kolaborasi yang besar dengan memanfaatkan jaringan luas HIPAKAD yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Kami percaya dan berharap dengan kemampuan dan kualitas yang dimiliki para anggota HIPAKAD serta jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia ini bisa membantu kita melatih para calon pekerja migran yang ada di berbagai daerah kita," ujarnya saat berdiskusi di kantornya di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Jumat (21/11).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum HIPAKAD Haryara Tambunan menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung pemerintah.
"Kalau soal itu (pelatihan skill), kita bisa gunakan kantor-kantor kita di tiap daerah untuk dijadikan balai latihan kerja para calon pekerja migran sebelum berangkat ke tempat kerja mereka di luar negeri," tambahnya seusai pertemuan dengan Menteri P2MI.
Sebelum bertemu dengan Menteri P2MI, HIPAKAD juga berkesempatan berdiskusi dengan Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla untuk membahas ideologi kebangsaan serta kebinekaan.
HIPAKAD yang berdiri sejak 2017 memiliki puluhan ribu anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dan dalam delapan tahun terakhir telah berhasil memberikan pelatihan ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM kepada masyarakat di berbagai daerah. (tan/jpnn)
Menteri P2MI ajak HIPAKAD sinergi latih skill calon pekerja migran. Jaringan luas HIPAKAD akan dioptimalkan untuk pelatihan.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Warga Asing Membeludak, Jepang Bakal Naikkan Biaya Visa hingga 10 Kali Lipat
- Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan, PDIP Perkuat Peran Kader untuk Advokasi Pekerja Migran
- Peringati HUT Ke-8 HIPAKAD, Haryara Tambunan Siap Bersinergi Wujudkan Indonesia Maju
- Demonstran Anti-Imigran Mengamuk di Belanda, Serang Wartawan dan Polisi
- ABK Indonesia Raih Penghargaan di Taiwan, Menteri P2MI Mukhtarudin: Saya Sangat Bangga
- Karding Ingatkan Mukhtarudin soal Potensi Masalah Sosial-Politik terkait PMI