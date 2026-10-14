Menteri P2MI Dorong Perluasan Penempatan Pekerja Migran Terampil ke UEA

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mendorong perluasan penempatan pekerja migran Indonesia di Uni Emirat Arab (UEA), khususnya pada sektor hospitality dan pekerjaan terampil melalui penguatan diplomasi ketenagakerjaan, validasi kebutuhan pasar kerja, serta sistem rekrutmen yang aman dan transparan.

Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri P2MI Mukhtarudin dengan Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha dan Konsul Jenderal RI di Dubai Denny Lesmana dalam kunjungan kehormatan di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026.

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Menteri P2MI Mukhtarudin saat menerima kunjungan Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha dan Konsul Jenderal RI di Dubai Denny Lesmana dalam kunjungan kehormatan di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Foto: Humas KP2MI

Menteri Mukhtarudin mengatakan UEA masih menjadi salah satu negara tujuan yang memiliki peluang penempatan Pekerja Migran, terutama pada sektor hospitality, manufaktur, dan pengelasan atau welder.

Berdasarkan data Kementerian P2MI, pada periode Januari 2025 hingga 13 Oktober 2026, pemerintah telah memfasilitasi 2.074 layanan penempatan PMI ke UEA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.927 Pekerja Migran tercatat masih memiliki kontrak kerja aktif.

Menurut Mukhtarudin, peluang tersebut perlu dioptimalkan dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah Indonesia dan perwakilan RI di UEA, termasuk dalam memastikan kebutuhan tenaga kerja yang ditawarkan sesuai dengan permintaan pemberi kerja dan ketentuan yang berlaku.

“Kami ingin penempatan Pekerja Migran ke UEA tidak hanya meningkat dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas, kompetensi, dan pelindungannya. Setiap peluang kerja harus dipastikan melalui mekanisme resmi agar pekerja mendapatkan kepastian kerja dan hak-haknya terlindungi,” tutur Menteri Mukhtarudin.