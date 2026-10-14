Menteri P2MI Resmikan Migrant Center UTB, Perkuat Akses Karier Global

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin meresmikan Migrant Center Universitas Teknologi Bandung (UTB) pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Peresmian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah untuk membuka akses karier internasional sekaligus meningkatkan kompetensi dan pelindungan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Migrant Center UTB hadir sebagai pusat layanan informasi, pengembangan kompetensi, dan pendampingan bagi calon pekerja migran.

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Melalui fasilitas ini, UTB berkomitmen memperluas kesempatan bagi mahasiswa, alumni, dan masyarakat untuk mengakses peluang kerja global melalui prosedur penempatan yang resmi, aman, dan terlindungi.

Kegiatan peresmian tersebut dihadiri oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Rektor Universitas Teknologi Bandung, Muchammad Naseer, Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Komjen Dwiyono, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KP2MI Dwi Setiawan Susanto.

Kegiatan ini juga diikuti oleh peserta Program SMK Go Global dan Program Kuliah di UTB dan Bekerja di Jepang.

Dalam arahannya, Menteri P2MI Mukhtarudin menekankan pentingnya mempersiapkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

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Menurutnya, peningkatan kualitas calon pekerja migran perlu dilakukan sejak tahap persiapan melalui pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan teknis, penguasaan bahasa asing, hingga sertifikasi kompetensi.

Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ekosistem penempatan dan pelindungan pekerja migran, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara tujuan, hingga kembali ke Indonesia.