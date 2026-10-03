Menteri Pigai Tak Takut Diganti, Makanya Dia ke Bali saat Reshuffle Kabinet
jpnn.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan tidak takut bila sewaktu-waktu dicopot dari jabatan menyusul langkah Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet.
"Tidak ada (takut,red). Kalau saya takut, untuk apa saya ke Bali? Mending tunggu, lihat-lihat handphone di Jakarta saja," kata Pigai di Denpasar, Bali, Jumat (2/10/2026).
Pigai tidak mempersoalkan kemungkinan perubahan posisi dalam kabinet karena keputusan mengenai pergantian menteri hak prerogatif Presiden.
Dia juga menegaskan bahwa penilaian terhadap kinerja para menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
"Pigai terkenal karena kerja. Mana ada orang terkenal tanpa kerja, diam-diam. Yang menilai itu Presiden. Presiden yang menilai," ucapnya.
Menurut Pigai, evaluasi terhadap menteri semestinya didasarkan pada data dan kinerja, bukan hasil survei maupun penilaian wartawan.
"Pak Prabowo itu intelektual. Intelektual itu menilai berbasis kepada data. Oleh karena itulah penilaian-penilaian itu kepada Presiden, bukan oleh survei, bukan oleh wartawan," katanya.
Menteri Pigai mengaku tetap menjalankan tugasnya tanpa memikirkan kemungkinan dirinya diganti dalam perombakan kabinet. Dia menyerahkan sepenuhnya penilaian atas kinerjanya kepada Presiden.
Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan tidak takut bila sewaktu-waktu dicopot dari jabatan menyusul langkah Presiden Prabowo Subianto reshuffle kabnet.
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