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Menteri PMK Ungkap Joint Degree & Joint Research Bagian dari Membangun SDM RI

Menteri PMK Ungkap Joint Degree & Joint Research Bagian dari Membangun SDM RI
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FGD bertajuk “Menghubungkan Talenta Global dan Riset Berdampak Berbasis Kolaborasi Kemitraan Pentahelix: Penguatan Joint Degree dan Joint Research untuk Brain Gain Indonesia” di Jakarta, Kamis (27/8). Foto: KataData

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menilai penguatan Joint Degree dan Joint Research merupakan bagian dari pembangunan ekosistem talenta nasional.

Hal itu diungkapkan Pratikno dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menghubungkan Talenta Global dan Riset Berdampak Berbasis Kolaborasi Kemitraan Pentahelix: Penguatan Joint Degree dan Joint Research untuk Brain Gain Indonesia” di Jakarta, Kamis (27/8).

Dia menyebut Joint Degree dapat memperkuat pengalaman akademik internasional sekaligus membantu meningkatkan reputasi perguruan tinggi.

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“Sementara, Joint Research dapat memperkuat produksi pengetahuan dan kolaborasi riset yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan,” kata Pratikno.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat mengatakan pengembangan talenta cukup tidak berhenti pada proses pendidikan dan peningkatan kompetensi. 

Ekosistem yang dibangun juga perlu mampu membuat talenta tersebut berkontribusi bagi Indonesia.

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Menurut dia, pengembangan talenta tidak hanya berkaitan dengan talent development, tetapi juga bagaimana talenta yang telah dikembangkan dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. “Karena itu, ekosistem pendidikan tinggi dan riset perlu mampu mendukung talent retention dan talent acquisition,” ujar Ojat.

Terdapat Fondasi, Implementasi Belum Optimal

Menteri Koordinator Bidang PMKPratikno menilai penguatan Joint Degree dan Joint Research merupakan bagian dari pembangunan SDM

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