Menteri PPN Sebut PTPN I Miliki Domain Ketahanan Pangan dan Energi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy menyatakan PT Perkebunan Nusantara I memiliki domain strategis pada program Ketahanan Pangan dan Energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Pernyataan ini disampaikan Rachmat saat memberikan sambutan di MoU tentang penguatan perencanaan program hilirisasi komoditas kelapa, kopi, dan kakao antara PTPN I dengan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (12/5).

Menurut Rachmat peran PTPN I dalam mendukung terwujudnya tiga bidang target swasembada itu sangat besar.

“Kita tahu, Bapak Presiden mencanangkan swasembada, yakni swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Ketiga-tiganya ada di PTPN I. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas mendukung PTPN I dalam menjalankan program swasembada tersebut. Rencana kerja sama yang ditanda tangani ini, adalah program hilirisasi komoditas kelapa, kopi, dan kakao,” kata Rachmat.

Penandatanganan tersebut menjadi tonggak penting bagi PTPN I dalam membangun pondasi industri yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing global demi memperkuat nilai tambah di dalam negeri.

Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas menegaskan masa depan perkebunan Indonesia tidak boleh lagi hanya bertumpu pada produksi bahan mentah.

“PTPN I telah menyusun roadmap hilirisasi hingga 2029 untuk menciptakan ekosistem industri hulu-hilir yang mampu memperluas pasar ekspor sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Strategi ini dirancang untuk memastikan setiap komoditas memberikan kontribusi maksimal terhadap ekonomi nasional melalui pembangunan industri pengolahan yang massif,” kata Teddy.

Khusus untuk komoditas kelapa, PTPN I memproyeksikannya sebagai future commodity dengan target pengembangan kawasan hingga 50 ribu hektar.