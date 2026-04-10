Menteri PU Buktikan Bersih, Persilakan Kejati DKI Cek ke Ruangannya
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespons soal penggeledahan yang dilakukan tim dari Kejaksaan Tinggi DKI di kantornya pada Kamis (9/4).
Dia mengatakan bahwa dirinya sangat terbuka dan memberikan keleluasaan bagi penegak hukum untuk bekerja.
“Saya tidak nanya, mereka datang membawa surat tugas, ya sudah saya percaya, sesama abdi negara saya percaya,” ujar dia kepada wartawan di Jakarta.
Dody mengatakan sikapnya itu sudah sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung upaya pembersihan dari tindakan korupsi.
Bahkan, apabila penyidik Kejati DKI merasa perlu memeriksa ruangannya, Dody mengaku sangat terbuka.
“Saya memang tidak mau nanya terlalu detail. Saya bahkan sampaikan kalau memang dirasa perlu ruangan saya didatangin ya monggo, saya enggak ada yang saya tutupi kok, monggo,” sambung dia.
Dody juga sudah memerintahkan kepada kepala sekuriti di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum agar bisa mengawal apabila Kejati DKI hendak memeriksa ruangannya.
“Even ruangan saya, monggo, saya sudah sampaikan kepada kepala sekuriti saya kalau mau ke ruangan saya monggo. Kalau memang mau mengambil barang di ruangan saya monggo, cuma dicatat. Jadi saya kasih keleluasaan,” ujar dia.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan terbuka pada proses hukum yang dilakukan Kejati DKI Jakarta.
