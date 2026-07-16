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Menteri PU Dody Bantah Mutasi Para ASN karena Surat Perjalanan Dinas ke AS Bocor

Menteri PU Dody Bantah Mutasi Para ASN karena Surat Perjalanan Dinas ke AS Bocor
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Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Foto: Ananto Pradana/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membantah isu terkait mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian PU karena bocornya surat perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.

Menurut dia, mutasi tersebut tak ada hubungin apapun dengan isu bocor surat dinas itu.

"Enggak ada (hubungannya),” ucap Dody di Istana Negara, pada Rabu (15/7) malam.

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Dody menururkan bahwa mutasi tersebut adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan kantor kementerian. Terlebih, kementerian PU memiliki jumlah ASN hingga puluhan ribu.

"Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi," jelasnya.

Tak hanya itu, Dody juga menjanjikan umrah gratis untuk pihak yang bisa membuktikan bahwa Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk Aisyah Zakiyyah adalah keponakannya.

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"Gue kasih sayembara, kalau lu bisa buktikan, gue kasih lu umroh sekeluarga lu semua,” kata Dody.

Seperti diketahui, beredar di sosial media yang menyebutkan ratusan ASN Kementerian PU dimutasi ke sejumlah daerah lantaran bocornya surat perjalanan dinas Dody ke Amerika Serikat.

Dody Hanggodo membantah isu terkait mutasi sejumlah ASN di Kementerian PU karena bocornya surat perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat.

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