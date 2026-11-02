Menteri PU Dukung Infrastruktur Konektivitas hingga Pengendalian Banjir di Banten

jpnn.com, TANGERANG - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi Banten dalam mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas, mendukung potensi ekonomi daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dukungan tersebut mencakup penanganan jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, irigasi, hingga pembangunan fasilitas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.

Menteri Dody mengatakan Banten memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata yang perlu didukung dengan infrastruktur memadai.

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Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat berkomitmen memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dapat menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).

"Banten punya potensi luar biasa, mulai dari industri, pertanian, hingga pariwisata. Saya ingin Kementerian PU ikut membantu Pak Gubernur mewujudkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat," ujar Dody.

Sebagai tindak lanjut dukungan tersebut, Kementerian PU bersama Pemerintah Provinsi Banten berencana menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penanganan jalan di Banten pada pekan depan.

Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan koordinasi dalam menentukan ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan, sehingga peningkatan kualitas infrastruktur jalan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing pihak.

Selain konektivitas jalan, Kementerian PU juga memperkuat upaya pengendalian banjir, khususnya di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Dalam peninjauan lapangan bersama Gubernur Banten, Jumat (30/10), Menteri Dody menyusuri Kali Angke menggunakan perahu karet untuk melihat langsung kondisi alur sungai dan mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menimbulkan hambatan aliran air menjelang musim hujan.