Menteri PU Instruksikan Penanganan Menyeluruh Banjir Padang & Longsor Tapan–Batas Jambi

jpnn.com, PADANG - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan bencana di Provinsi Sumatera Barat melalui penanganan banjir bandang di Kota Padang dan pemulihan akses jalan nasional Tapan–Batas Jambi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat terdampak, memulihkan konektivitas antarwilayah, serta mengurangi risiko bencana susulan.

Menteri PU Dody Hanggodo menginstruksikan jajaran balai teknis di Sumatera Barat untuk mempercepat penanganan di lapangan, memastikan dukungan alat berat dan personel memadai, serta menyiapkan penanganan lanjutan agar fungsi infrastruktur dan keselamatan masyarakat dapat segera dipulihkan.

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“Saya minta penanganan banjir bandang di Kota Padang tidak dilakukan sepotong-sepotong. Kami segera normalisasi muara dan alur sungainya, selesaikan peninggian tanggulnya, serta siapkan pekerjaan sabo dam di hulu Sungai Batang Air Dingin dan Batang Kuranji,” ujar dia.

Untuk Tapan–Batas Jambi, akses sudah kembali fungsional, tetapi 14 titik longsor tetap harus ditangani dan diamankan. Pekerjaan darurat harus segera menyambung ke penanganan permanen.

Di Kota Padang, Kementerian PU melakukan penanganan pada kawasan terdampak banjir bandang dengan fokus pada pemulihan kapasitas aliran sungai dan perlindungan kawasan di sekitarnya.

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Penanganan mencakup normalisasi muara dan alur sungai serta peninggian tanggul untuk memperkuat perlindungan terhadap potensi peningkatan debit.

Penanganan juga diarahkan hingga ke bagian hulu melalui persiapan pekerjaan sabo dam di Sungai Batang Air Dingin dan Batang Kuranji. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk membantu mengendalikan material yang terbawa dari hulu dan mengurangi risiko terhadap kawasan di bagian hilir.