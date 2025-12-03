menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Menteri PU Sebut Pemulihan Infrastruktur Sumatra Butuh Waktu Bertahun-tahun

Menteri PU Sebut Pemulihan Infrastruktur Sumatra Butuh Waktu Bertahun-tahun

Menteri PU Sebut Pemulihan Infrastruktur Sumatra Butuh Waktu Bertahun-tahun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggono (kanan) dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) saat menghadiri Upacara Bendera Hari Bakti ke-80 Pekerjaan Umum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/12/2025). Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa perbaikan infrastruktur di wilayah terdampak banjir Sumatra bakal memakan waktu yang lama.

Saat ini, kata Dody, proses perbaikan terus berjalan.

"Banyak banget (jembatan dan jalan yang rusak), rehab rekonnya mungkin perlu bertahun-tahun," kata Dody seusai bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/12/).

Baca Juga:

Ia menuturkan, petugas di lapangan masih berupaya memperbaiki jembatan dan jalan yang rusak, sehingga membuat akses terputus. Ia pun berharap beberapa hari ke depan akses jalan sudah bisa diperbaiki.

"Aceh-Tamiang masih buntu tuh, Sibolga sudah mulai terbuka. Kami sekarang fokus ke Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan," ucapnya.

Ia melanjutkan, Kementerian PU saat ini tengah fokus melakukan perbaikan jalan dan jembatan agar arus logistik bisa berjalan. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh pangan dan stok bahan pokok menipis.

Baca Juga:

Dody memastikan anggaran untuk perbaikan bencana akan digelontorkan.

"Berapa yang dibutuhkan, kami ada (anggarannya)," tegasnya.

Menteri PU Dody Hanggodo sebut perbaikan jalan dan jembata pascabanjir di Sumatra butuh bertahun-tahun, akses logistik masih terhambat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI