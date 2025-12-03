Menteri PU Sebut Pemulihan Infrastruktur Sumatra Butuh Waktu Bertahun-tahun

jpnn.com, BANDUNG - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa perbaikan infrastruktur di wilayah terdampak banjir Sumatra bakal memakan waktu yang lama.

Saat ini, kata Dody, proses perbaikan terus berjalan.

"Banyak banget (jembatan dan jalan yang rusak), rehab rekonnya mungkin perlu bertahun-tahun," kata Dody seusai bertemu dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (3/12/).

Ia menuturkan, petugas di lapangan masih berupaya memperbaiki jembatan dan jalan yang rusak, sehingga membuat akses terputus. Ia pun berharap beberapa hari ke depan akses jalan sudah bisa diperbaiki.

"Aceh-Tamiang masih buntu tuh, Sibolga sudah mulai terbuka. Kami sekarang fokus ke Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan," ucapnya.

Ia melanjutkan, Kementerian PU saat ini tengah fokus melakukan perbaikan jalan dan jembatan agar arus logistik bisa berjalan. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh pangan dan stok bahan pokok menipis.

Dody memastikan anggaran untuk perbaikan bencana akan digelontorkan.

"Berapa yang dibutuhkan, kami ada (anggarannya)," tegasnya.