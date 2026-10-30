Menteri PU Sebut Penyempitan di Kali Angke Jadi Pemciu Banjir Tangerang hingga Jakarta

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo mengungkap pemicu banjir di wilayah Tangerang Selatan, Kota Tangerang hingga Jakarta, Jumat (30/10).

Salah satu faktor penyebab banjir di dua wilayah tersebut disebabkan terjadinya pendangkalan dan penyempitan aliran Kali Angke.

Doddy mengatakan berdasarkan hasil peninjauan dan informasi dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), terdapat dua persoalan utama di Kali Angke, yakni pendangkalan akibat sedimentasi serta penyempitan badan sungai yang menyebabkan kapasitas tampung air berkurang.

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"Saya hari ini hadir, datang, ingin melihat dengan mata kepala sendiri masalahnya apa. Karena saya sudah dapat informasi dari Balai Besar, dari teman-teman balai. Jadi masalah di sungai ini adalah satu pendangkalan, yang kedua ada masalah penyempitan," kata Doddy usai kegiatan susur sungai di Tangerang, Banten, Jumat.

Menurut dia, penanganan Kali Angke tidak cukup hanya melalui pengerukan atau normalisasi untuk mengatasi pendangkalan. Pemerintah juga harus melakukan pelebaran pada bagian sungai yang mengalami penyempitan agar kapasitas aliran air dapat dikembalikan mendekati kondisi semula.

Ia menilai persoalan penyempitan tersebut cukup serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi semakin memperkecil daya tampung sungai, terutama ketika debit air meningkat pada musim hujan.

"Jadi ada dua hal, pendangkalan kita mesti lakukan normalisasi, kemudian penyempitannya juga mesti kita perlebar, kita kembalikan kepada kapasitas semula," ujarnya.

Doddy mengungkapkan rencana pekerjaan normalisasi yang telah disiapkan jajaran balai sebelumnya diperkirakan dapat diselesaikan pada Desember. Namun, setelah melihat langsung kondisi di lapangan, ia meminta agar penanganan tidak hanya berfokus pada pengerukan, tetapi juga mencakup persoalan penyempitan sungai.