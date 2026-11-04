Menteri Riefky Mabar Sambelina Bareng Anak SD, Gim Sambal Siap Mendunia

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Suasana di Aula Masjid Baiturrahman, Bojonggede, mendadak riuh. Di atas meja bertaplak putih, kartu-kartu bergambar sambal khas Indonesia berserakan.

Anak-anak berseragam merah putih berebut menepuk kartu yang mereka incar. Di antara mereka, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya ikut larut dalam permainan.

Mereka sedang memainkan Sambelina, sebuah board game karya pengembang lokal Segara.id. Aturannya sederhana: pemain harus mengumpulkan kartu sebanyak mungkin dengan gambar aneka sambal Nusantara.

Namun, kesederhanaan itu justru membuat permainan semakin seru. Menteri Riefky pun ikut berebut kartu bersama anak-anak SDN Bambu Kuning Bojonggede.

Di meja permainan itu, gim tidak hanya menjadi urusan menang dan kalah. Anak-anak belajar berinteraksi, berkomunikasi, dan menyusun strategi bersama teman-temannya.

Pengalaman bermain secara langsung seperti inilah yang ingin diperkenalkan melalui Gimersia Playday, salah satu rangkaian Aktivasi Desa Kreatif yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Selasa (3/11).

Bagi Agustina Herbianti, guru SDN Bambu Kuning, permainan board game memberi alternatif bagi anak-anak yang selama ini akrab dengan gawai.

“Sebetulnya lebih bagus karena game secara langsung, daripada anak pegang handphone terus. Jadi motorik mereka juga lebih berjalan,” ujarnya.