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Menteri Riefky Main Bundengan Dibimbing Sri Mulyani, Ananda Mikola Bernyanyi

Menteri Riefky Main Bundengan Dibimbing Sri Mulyani, Ananda Mikola Bernyanyi
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Kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya ke Dusun Giyanti, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/11/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, WONOSOBO - Jari Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya bergerak pelan di antara dawai-dawai bundengan.

Di hadapannya, Sri Mulyani, seniman sekaligus pendiri Sanggar Tari Ngesti Laras, memberi petunjuk cara memainkan alat musik tradisional khas Wonosobo itu.

Dengan sabar, Mulyani mengajarkan cara memainkan alat musik berbahan bambu yang bentuknya menyerupai cangkang kura-kura itu. “Susah juga, ya?” ujar Riefky.

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Jari-jari Riefky mulai mencoba lagi memetik dawai mengikuti petunjuk sang maestro.

Sesekali Mulyani membetulkan gerakan tangan sang menteri. Kali ini, petikannya mulai menemukan irama.

Dari sudut lain, Ananda Mikola, salah seorang murid Mulyani, mulai melantunkan suara. Ia bernyanyi mengikuti irama bundengan yang dimainkan sang menteri.

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Perpaduan petikan dan suara itu seketika mengundang tepuk tangan hadirin.

Memang ada yang berbeda dari kunjungan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya ke Dusun Giyanti, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (1/11).

Kementerian Ekonomi Kreatif berupaya mempertemukan kekuatan tradisi dengan keterampilan dan kebutuhan zaman

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