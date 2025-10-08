Menteri Riefky Resmikan Sekolah Garuda di Kalsel, Dukung Program Prioritas Prabowo

jpnn.com, BANUA - Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, meresmikan Sekolah Garuda Transformasi di SMAN Banua, Kalimantan Selatan, Rabu (8/10). Peresmian ini bagian dari peluncuran serentak di 16 sekolah se-Indonesia, yang terdiri dari 4 sekolah baru dan 12 sekolah transformasi. Program Sekolah Garuda merupakan inisiatif Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan talenta Indonesia menembus universitas kelas dunia.

"Sekolah Garuda ini akan menjadi harapan baru untuk pendidikan unggul sehingga bisa mengatasi tantangan pendidikan ketertinggalan Indonesia dalam bidang sains dan teknologi," ungkap Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan melalui video.

Data yang melatarbelakangi program ini menunjukkan dari 284 juta penduduk Indonesia, hanya 62.800 pelajar yang menempuh pendidikan di luar negeri. Angka ini tertinggal jauh dari Tiongkok dengan 1 juta pelajar, India 622 ribu pelajar, dan Nigeria 112 ribu pelajar. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru yang akan rampung pada 2029.

"Di hari baik ini, kita menjadi saksi sejarah berdirinya Sekolah Garuda Transformasi di Kalimantan Selatan yang merupakan ikhtiar Presiden Prabowo Subianto dalam mentransformasi pendidikan Indonesia untuk melahirkan generasi pemimpin menuju Indonesia Emas 2045," ujar Menteri Ekraf dalam sambutannya.

Menteri Ekraf menambahkan, sekolah ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif guna mencetak talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di seluruh penjuru negeri.

Menteri Ekraf juga membagikan pengalaman pribadinya. "Teruslah berinovasi, berkreasi, dan percaya diri sesuai tujuan mulia dari Bapak Presiden Prabowo. Beliau menginginkan putra-putri terbaik Banua menjadi kader yang unggul, tangguh, dan inovatif, tidak hanya pada level nasional, tetapi juga kesempatan emas menuju level global,” jelasnya.

Guru Bahasa Inggris Sekolah Garuda Banua, Tommy Prabowo, menyatakan bahwa penetapan ini adalah kesempatan dan tantangan. "Keyakinan kami kuat di pundak para Guru Garuda terpikul tanggung jawab yang melahirkan generasi yang adaptif, kreatif, dan berkarakter sehingga siap membangun Indonesia dari bumi Kalimantan Selatan," lanjut Tommy.

Peresmian Sekolah Garuda SMAN Banua juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, Inspektur II Kemdiktisaintek Waluyo, Juru Bicara Badan Komunikasi Pemerintah RI Ujang Komaruddin, Kepala SMAN Banua Risa Lisdariani, serta tamu undangan dari jajaran anggota DPR Kalimantan Selatan dan forkopimda. Sekolah Garuda menjadi bagian dari transformasi pendidikan Indonesia, penyeimbang akses pendidikan unggul yang mencetak Generasi Emas berwawasan global dengan kepekaan lokal. (tan/jpnn)



