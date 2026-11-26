jpnn.com - JAKARTA – Informasi mengenai syarat usia bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ikut mendaftar seleksi CPNS 2026 masih simpang siur.

Sejumlah pejabat di Jakarta mengatakan guru PPPK bisa ikut seleksi CPNS 2026 tanpa ada batasan usia. Dengan kata lain, usia di atas 35 tahun bisa mendaftar.

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan PPPK, termasuk PPPK guru, dapat mengikuti seleksi CPNS 2026 sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Termasuk soal syarat usia.

Baca Juga: Iqbal Meminta Maaf kepada Guru PPPK Paruh Waktu Bergaji Rp40 Ribu per Bulan

"Jadi, PPPK guru dapat mengikuti seleksi apabila memang memenuhi syarat usia pelamaran CPNS, yaitu 35 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Rini dalam konferensi pers pengumuman pengadaan CPNS 2026 di Jakarta, Rabu (25/11).

Menteri Rini menjelaskan kebijakan tersebut memberikan kesempatan bagi PPPK untuk mengikuti seleksi CPNS dengan tetap mengacu pada ketentuan persyaratan pengadaan aparatur sipil negara (ASN).

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa PPPK yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP), baik PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu, diperbolehkan mendaftar seleksi CPNS 2026.

"Untuk yang sudah memiliki NIP dari jalur PPPK dan PPPK paruh waktu, boleh ikut mendaftar di seleksi sekarang ini sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku," ujar Zudan.

Prof Zudan juga menjelaskan bahwa kesempatan tersebut terbuka bagi PPPK yang ingin mengikuti seleksi untuk beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan tetap menjalani seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan pemerintah.