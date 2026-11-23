jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini penjelasan terbaru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengenai seleksi CPNS 2026.

Menteri Rini Widyantini mengatakan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas pengadaan CPNS 2026 telah dibentuk untuk mengoordinasikan proses rekrutmen.

Pada rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (23/11), Rini mengatakan pembentukan panselnas menjadi bagian dari persiapan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang saat ini memasuki tahap koordinasi.

Pemerintah selanjutnya akan menggelar pembahasan pleno panselnas sebagai dasar untuk menindaklanjuti proses pengadaan dan menetapkan formasi CPNS.

"Saat ini proses pengadaan berada pada tahap keempat, yaitu koordinasi panselnas. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan pleno panselnas sebagai dasar untuk menindaklanjuti proses pengadaan berdasarkan panselnas tersebut, formasi CPNS tentu akan ditetapkan," kata Rini.

Rini menjelaskan panselnas dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2026 untuk memastikan pemenuhan sumber daya manusia bagi program prioritas presiden berjalan secara terkoordinasi.

Panselnas terdiri atas lima tim, yakni tim pengarah yang dipimpin Presiden, tim pelaksana yang diketuai Menteri PANRB, serta tim pengawas, tim audit teknologi, dan tim pengamanan teknologi yang masing-masing dipimpin kepala BPKP, kepala BRIN, dan kepala BSSN.

Rini mengatakan pemerintah saat ini telah melakukan sejumlah persiapan pengadaan CPNS 2026, mulai dari pengusulan kebutuhan melalui sistem e-formasi, permintaan pertimbangan menteri keuangan, hingga persiapan sistem seleksi.